Le MAEC sâ€™entretient avec lâ€™envoyÃ© personnel du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU pour le Sahara occidental

AMI - Le ministre des affaires étrangères s’entretient avec l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental.



Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a effectué des entretiens, jeudi à Genève, avec l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, M. Horst Kohler, dans le cadre des préparatifs de la table ronde sur le Sahara Occidental.



La rencontre s’est déroulée en présence du chargé d’affaires de la délégation permanente de la Mauritanie auprès des Nations Unies à Genève, M. El Khalil Ould Hamza et du chargé de mission au ministère des affaires étrangères et de la coopération, M. Mohamed Bowba Ould Mohamed Bamba.