CommuniquÃ© de lâ€™Ã‰tat-major gÃ©nÃ©ral des armÃ©es sur l'incident de Mâ€™Beiket Lahwach

AMI - L’État-major général des armées a publié, jeudi un briefing sur l'incident de M’Beiket Lahwach dont une copie est parvenue à l'agence mauritanienne d’information. Voici le texte intégral de ce briefing :



"Dans la soirée du 16 mars 2019, au cours de l'interception d'un suspect qui répétait ses passages près de la position militaire du bataillon mauritanien relevant de la Force commune du G5-Sahel, une balle est partie par erreur de l’arme de l’un des soldats blessant et causant, malheureusement, le décès de cette personne.



Après une enquête judiciaire ordonnée par le procureur de la République et en présence des autorités administratives et sécuritaires, il a été découvert que M. Mohamed Vall Ould Said, résident à M’beik Lahwach, était à la recherche d'un troupeau en errance et que son rapprochement d’une zone interdite a éveillé les soupçons des éléments en faction qui ont essayé de l’arrêter.



Au cours de la tentative d’arrestation, une réaction inattendue de la victime a créé une situation de confusion dans laquelle une balle a été tirée accidentellement causant sa mort.



La garnison militaire a accompagné le transport et l'inhumation du défunt et s’est tenue aux côtés de la famille affligée lui témoignant sa compassion.



En cette circonstance douloureuse, l’Etat-major général des armées adresse ses plus sincères condoléances à la famille du défunt et à sa famille, implorant Allah d’accorder au regretté disparu miséricorde et pardon et à sa famille patience et consolation.



We inna lilahi we inna ilyhi rajioun.



Par ailleurs, l’Etat-major général des armées appelle tous les citoyens à faire preuve de prudence et de vigilance à proximité des sites de sécurité et à respecter les consignes en vigueur dans les zones sensibles afin d'éviter la survenue de ce genre d’incident douloureux".













