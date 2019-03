PrÃ©sidentielle 2019 : Khaled Abass officialise sa candidature

L'Authentique - Premier mauritanien à avoir déclaré sa candidature à la présidentielle de juin prochain, Khaled Bouya Ahmed Abass a franchi, jeudi 21 mars 2019, un nouveau pas dans la course à la magistrature suprême, en publiant dans la journée, un communiqué de presse où sont retracées les grandes lignes de son programme.



Redynamisation de la cohésion sociale pour la création d’une appartenance nationale, mise en place d’un véritable État de droit, restructuration de l’administration, exploitation efficiente et judicieuse des ressources nationales, recapitalisation des ressources humaines et revalorisation du citoyen mauritanien... Telles sont entre autres, les priorités des actions qu’il compte mener dès sa prise de fonction.



Engagé dans la vie politico- sociale depuis plusieurs années, Khaled Abass fait partie de la race des jeunes, nés après les années de l’indépendance, pleins de conviction, « antisystèmes », qui croient aux potentielles des femmes et des hommes et qui sont désolés du sort que les gouvernants ont réservé à leurs populations.



Et c’est exactement pour créer un environnement effectif d’entente cordiale, de prospérité et de démocratie qu’il a décidé de se porter aux suffrages de ses compatriotes. Ce que le candidat propose, ce sont de nouveaux horizons économiques fiables susceptibles de sortir le pays de ses difficultés, mais aussi plus de libertés et une véritable ère démocratique pour le meilleur épanouissement de chacun.



Au plan international M. Ould Abass s’engage à redonner à la Mauritanie ses lettres de noblesse et compte sceller avec les voisins, les pays amis et les partenaires, les meilleurs rapports de coopération.



Selon son directoire de campagne, une première conférence de presse du candidat Khaled Ould Abass est prévue dans le courant de la semaine prochaine.



MS









