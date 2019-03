IRA-Mauritanie - Le candidat indépendant aux élections présidentielles de juin 2019, monsieur Biram Dah Abeid, invite les responsables des partis politiques, les organisations de la société civile, mais aussi les personnalités indépendantes, la presse nationale et internationale à l’honorer de leur présence ce lundi 25 mars 2019, à l’ancienne maison des jeunes, à partir de 16 heures, à l’annonce de sa candidature aux élections présidentielles de 2019.



Le militant chevronné des droits humains brigue la magistrature suprême à travers le suffrage direct du Peuple.



Vendredi 22/03/2019



La commission de communication



du candidat indépendant Biram Dah Abeid









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité