Vers la crÃ©ation dâ€™une commission des finances rÃ©gionale en Mauritanie

Soucieuse d'une meilleure allocation des ressources financières du pays, la Mauritanie entend optimiser et rationnaliser ses fonds budgétaires.



À cet effet, le gouvernement a adopté, jeudi 21 mars, deux projets de lois dans ce sens. Le premier fixant les modalités de création et de gestion d’une Commission des Finances Régionales. Et le deuxième sur le transfert et la répartition de dotations de l’Etat aux Régions.



« Cette structure aura pour mission la réparation et le transfert des dotations aux régions sur la base des critères dont 40% en fonction de l’importance démographique, 30% sur la base du seuil de pauvreté et 20% répartis équitablement entre tous les conseils régionaux et 10% sur la base de l’éloignement et de l’isolement» , a renseigné , ministres de la fonction publique, du travail, de l’emploi et de la modernisation de l’administration, M. Seyidna Ali Ould Mohamed Khouna lors du pont de presse hebdomadaire.



À noter que la Mauritanie a adopté lors du referendum du 5 août 2017, la création de 6 conseils régionaux en remplacement du sénat.



S’exprimant ainsi, le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a soutenu que ces institutions devront permettre de développer les régions à l’intérieur du pays. Mais également d’avoir une gestion beaucoup plus collégiale des ressources Étatiques.



Ibrahima Junior Dia









