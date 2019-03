Africa Top Sports - Le somptueux but de Bertrand Traoré contre la Mauritanie n’aura servi à rien. Malgré sa victoire, le Burkina Faso n’ira pas à la CAN 2019. La faute à l’Angola qui s’est imposé 1-0 au Botswana, arrachant ainsi son ticket pour l’Egypte au dépend des Etalons.



Wilson Eduardo a marqué l’unique but des Palancas Negras à la 21è minute. Un but que le Botswana n’a pas réussi à égaliser. L’Angola double même la Mauritanie et finit 1er du groupe I avec le même nombre de points que les Mourabitounes, mais un bilan des confrontations plus favorable.



Avec 10 points, le Burkina Faso rate donc l’occasion d’aller en Egypte.