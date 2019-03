Les Mauritaniens d'Addis-Abeba se mobilisent en faveur des Mourabitounes [PhotoReportage]

Ambassade de Mauritanie | Ethiopie - Dans le cadre de la campagne de mobilisation citoyenne en faveur de notre équipe nationale, l’Ambassade de Mauritanie à Addis-Abeba a accueilli dans ses locaux la communauté mauritanienne établie dans cette capitale africaine en vue de l’encourager à se joindre à l’élan de solidarité nationale autour des Mourabitounes.



Un registre des contributions a été ouvert, les participants à cette rencontre ont fait montre d’une grande générosité. Ceux qui n’ont pu être du rendez-vous ont également pu formuler des promesses de dons considérables.



Ci-dessous, le mot prononcé à cette occasion par le Chargé d’Affaires, a.i., Monsieur Harouna Traoré.



Chers compatriotes,



Je vous remercie tous d’être venus, pratiquement au grand complet, malgré vos occupations, vous joindre à nous pour accompagner ensemble notre belle équipe nationale, les Mourabitoune, dans l’une de leurs plus belles aventures footballistiques continentales. Je suis heureux de vous accueillir au nom de l’Ambassadeur Sidi Ould El Ghadi dans les locaux de votre ambassade.



Chers frères et sœurs,



Votre forte mobilisation aujourd’hui ne m’a point surpris, elle participe de votre remarquable sens du patriotisme qu’il nous a été régulièrement donné d’apprécier, y compris dans ses manifestations les plus délicates pour nombre d’entre vous qui occupez des fonctions internationales. L’enthousiasme dont vous faites montre en cette occasion est aussi expressive d’une énorme envie. Celle de tous les mauritaniens par le monde, de voir l’équipe nationale remporter toutes ses batailles futures. A commencer par le Match qui l’oppose cet après-midi à l’équipe du Burkina Faso.



Obtenir des résultats aussi probants en si peu de temps, en équipe nationale, n’est pas simple. Sans l’implication personnelle de SEM Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République, l’engagement du Gouvernement et le leadership de l’encadrement, il eut été impossible de réaliser ce que plusieurs observateurs avertis qualifient aujourd’hui de miracle mauritanien pour avoir réussi en moins d’une décennie les exploits qui permettent à notre équipe nationale de compter parmi les meilleures sur le continent. Que tous ces acteurs et ceux de l’ombre trouvent ici l’expression de notre profonde gratitude.



Mandela dans sa grande sagesse soutenait à juste titre qu’« un gagnant est un rêveur qui n’abandonne jamais », les Mouabitoune seront toujours gagnants car ils n’abandonnent jamais et les mauritaniens non plus. Nous sommes fiers de vous, nous serons toujours derrière vous. Il ne faut rien céder, il faut serrer les dents et marquer des buts. On a envie de vibrer encore avec vous.



Chers frères et sœurs, j’en appelle donc à votre générosité passionnée pour accompagner nos vaillants Mourabitounes défendre nos couleurs nationales en Egypte. Je suis convaincu qu’avec votre soutien, ils feront flotter plus haut notre drapeau, ils le feront avec honneur, avec beaucoup de talent et la rage de vaincre qui crée la frayeur dans les camps des leurs adversaires.



Vive les Mourabitounes ! Tous derrière les Mourabitounes !



