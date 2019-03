Les informations publiÃ©es sur le gel de fonds mauritaniens douteux aux Emirats sont sans fondement

AMI - Le Parquet général a affirmé que les informations publiées sur le gel de fonds mauritaniens douteux aux Emirats arabes unis sont sans aucun fondement et qu’aucune enquête à ce sujet n’a été menée dans ce pays.



Le Parquet ajoute, dans un communiqué dont une copie est parvenue à l’AMI, que les enquêtes se poursuivront au sujet de la source de cette fausse information et des parties à l’origine de sa publication en vue de porter préjudice au pays, à ses institutions, à ses citoyens et à son système juridique et financier pour les poursuivre en justice, conformément à la loi.



Voici le texte intégral de ce communiqué :



« Le Parquet général a reçu le 05 mars 2019 un communiqué d’ONGs actives dans le domaine de la lutte contre la gabegie qui demandent une enquête au sujet d’informations publiées dans les réseaux sociaux et sur des sites électroniques portant sur la saisie et le gel de montants financiers dans un compte de l’une des banques émiraties à Dubaï à cause de doute sur leur origine car transférées de Mauritanie de manière douteuse pouvant donner lieu à un blanchiment d’argent et que des enquêtes sont en cours à Dubaï sur cette affaire.



Selon les documents annexés au communiqué, des ordonnances de saisie, d’arrestations et d’autres limitatives de libertés ont été prononcées par des autorités à Dubaï contre de hautes personnalités mauritaniennes.



En raison du danger que représentent ces informations contenues dans ce communiqué, le Parquet l’a transmis à la direction en charge de la lutte contre les crimes économiques et financiers relevant de la direction générale de la sûreté nationale pour enquête sur la question, ce qui fut fait.



Dans ce cadre et entre autres mesures, des individus qui ont publié des informations portant sur la question ont été convoqués afin de réunir les preuves sur lesquelles ils se sont fondés.



Par ailleurs, l’on a eu recours à la coopération judiciaire prévue par les conventions internationales et arabes sur la lutte contre la gabegie. Ainsi une demande d’assistance judiciaire a été adressée aux autorités judiciaires émiraties pour s’assurer de la véracité desdites informations et pour aider à suivre et enquêter sur cette affaire et sur les mesures prises dans ce sens par les autorités de Dubaï et rapportées par les médias.



Au 21 mars 2019, le Parquet a reçu par l’intermédiaire de canaux diplomatiques une réponse officielle des autorités compétentes de l’Etat des Emirats Arabes Unis disant qu’à travers la coordination avec toutes les parties judiciaires et sécuritaires de l’Etat, aucune affaire pénale ou civile portant sur ce sujet n'a été portée à leur connaissance et aucune demande étrangère, non plus ne leur a été adressée sur la question.



Ces mesures ont été accompagnées par d’autres menées au plan national auprès des instances chargées de suivre le mouvement des fonds et les parties en charge des crimes financiers qui opèrent suivant les normes et critères internationaux en vigueur dans ce domaine.



Au regard de tout ce qui précède, il apparaît que toutes les informations qui ont été publiées au sujet de la saisie et du gel de fonds mauritaniens douteux aux Emirats Arabes Unis ne reposent sur aucun fondement et n’ont conduit à aucune enquête là-bas sur cette affaire.



Par conséquent, les enquêtes se poursuivront au sujet de l’origine de ces fausses informations et des parties à l’origine de leur publication en vue de porter préjudice au pays à ses institutions, à ses citoyens et à son système juridique et financier pour les poursuivre en justice, conformément à la loi ».













