Mauriweb - Plusieurs blogueurs et activistes ont été interpelés et mis en garde-à-vue ce vendredi par la police chargé des crimes économiques, apprend-on de bonne source.



Les personnes concernées seraient encore entre les mains de la police et leurs moyens de communications séquestrés. Elles avaient été interpelées une première fois devant cette même structure policière chargée des crimes économiques qui leur avait retiré leurs passeports.



Cette dernière convocation intervient à la suite de la publication du parquet d’un communiqué dans lequel il affirme que l’affaire des deux milliards gelés aux Emirats arabes unis n’avait aucun fondement et qu’aucune enquête n’avait été diligentée dans cette affaire dans ce pays.



Il y a quelques jours, cette affaire de deux milliards de dollars dans laquelle était cité le président Aziz tournait en boucle sur les réseaux. Interpelé sur la question, le président Aziz l'avait catégoriquement niée.









