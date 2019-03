Libye: manifestation pour la libÃ©ration de l'ex-espion en chef de Kadhafi

Le Figaro - Des proches et des membres de la tribu de l'ancien chef des renseignements du régime déchu du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, ont manifesté aujourd'hui à Tripoli pour réclamer sa libération.



Beau-frère par alliance de Kadhafi, Abdallah al-Senoussi faisait partie du premier cercle du pouvoir de l'ex-dictateur. Il a été condamné à mort en 2015 pour son rôle présumé dans la répression meurtrière de la révolte de 2011, lors d'un procès dénoncé comme expéditif par l'ONU et des ONG. Huit autres dirigeants, dont Seif al-Islam Kadhafi, fils de l'ex-dirigeant libyen, avaient écopé de la même peine dans le cadre de ce procès.



Aujourd'hui, quelques dizaines de proches et des membres de la tribu d'al-Megarha, dont fait partie Abdallah al-Senoussi, se sont rassemblés dans le centre de Tripoli pour demander sa libération «pour des raisons de santé».



Dans un communiqué, la tribu al-Megarha a estimé que la libération de Abdallah al-Senoussi «contribuera à consolider la réconciliation nationale» dans un pays déchiré par les conflits depuis la chute de l'ancien régime.



Cette manifestation inédite, intervient un peu plus d'un mois, après la libération surprise «pour des raisons de santé», de l'ex-chef des renseignements extérieurs au moment du déclenchement de la révolte de 2011, Abouzeid Dorda, condamné lui aussi à la peine capitale. Les manifestants ont brandi des photos d'Abdallah al-Senoussi derrière des barreaux et des pancartes sur lesquelles on peut lire notamment: «Liberté aux prisonniers. Oui à la réconciliation nationale».



Le Figaro avec AFP









