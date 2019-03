Autour dâ€™un thÃ© : Bizarre, bizarre.....

Le Calame - Ils sont bizarres, les Mauritaniens. Tous. Sans exception. De la majorité comme de l’opposition. Civils et militaires. Les généraux se succèdent et se ressemblent. Surtout quand ils ont tout fait ensemble.



Il n’ya que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Sinon, un homme de Boumdeid peut bien rencontrer quelqu’un de je ne sais quelle autre partie du Sénégal : M’bour, Kébemer, Kaolack, Touba ou Louga. Quarante N’ans, comme dirait Zao, de tout. De hauts et de bas.



De coups bas et de coups d’Etat. Une vieille amitié au cours de laquelle les deux compères, les deux amigos, Diango et Trinita, ont tiré sur tout ce qui bouge. Ont tout partagé, équitablement. Deux vrais amis qu’un seul coup de lame peut égorger. « Leur couteau est un seul », comme dit l’adage populaire.



Deux complices tranquilles, comme disent les junks. Même chemin, mêmes risques et périls. Depuis Août 2003. Bien avant même : depuis Meknès. Seize ans qu’ils manipulent, ensemble, les Mauritaniens. Depuis le Haut Conseil d’Etat. Depuis Sidi ould Cheikh Abdallahi. Depuis Khatou et sa fondation.



Depuis le bataillon des députés. Depuis le renversement du premier président démocratiquement élu. Depuis le massacre de la base de Lemgheity. Ils ont tout planifié ensemble. De Tourine aux événements de Nouakchott, en passant par la mort des touristes français à Aleg, l’enlèvement des autres, sur la route de Nouadhibou, la libération d’Omar Sahraoui, la bataille de Hassi Sidi et de la forêt de Wagadu. Deux amis qui ont tout géré ensemble.



L’Un, en « Haut ». L’autre en bas. Tout manipulé ensemble. Les accords de Dakar. L’élection présidentielle de 2009 et le dialogue pas inclusif qui s’en est suivi. Les élections de 2013 et leurs contestables résultats. Ils ont, ensemble, fabriqué la psychose, avec l’exacerbation des tensions communautaires, via des discours portés par de pseudo-personnalités « fabriquées à la main », volant, le jour, avec les voleurs et pistant, le soir, avec les pisteurs. Les gens de la majorité ont, eux aussi, « noué nos têtes », sans nous révéler avec qui ils sont.



Est-ce le candidat de la majorité ou l’un des candidats de l’opposition ? Exactement comme nous ont « dilemné » les gens de l’opposition qui ne savent pas encore s’ils sont avec leurs « têtes » ou avec le candidat de la majorité. Hou la la ! Ce que j’écris est aussi compliqué à comprendre que la situation en cours. Je m’explique. Ould El Waghf, c'est-à-dire : Adil et son amie, c’est le contexte, l’amitié. Bizarre position.



S’il a, lui, « oublié sa tête », nous on l’a pas oublié. Ce n’était pas lui, le PM de Sidi par qui tout est arrivé. Les deux amis qu’il soutient, aujourd’hui, voulaient lui faire manger du riz avarié. L’ont emprisonné. L’ont accusé de vol et de gabegie. Et de bien d’autres choses encore. Lui-même menaçait de les mettre en prison, si leur coup d’Etat/Rectification avait échoué. Tout ça, finalement, Youma n’a pas accouché d’un « joli petit garçon ».



Tout ça, c’est : « il a jeûné un an et coupé sur un criquet ». Vraiment bizarre ! Comment être plus royaliste que le roi ? Ghazwani a dit qu’il est Aziz. Et qu’il va « blanchir les pas » de celui-ci. Que rien ne va changer. C’est vrai qu’il n’ ya que les imbéciles qui ne changent pas, ok, mais, quand même, il faut savoir laisser ne serait-ce qu’un « peu de nous ».



Présidentielle 2019 : ça va être mélangé. Trop : une partie de la majorité va voter pour l’opposition. Une partie de l’opposition va voter pour la majorité. Téléthon ou télédon ? Le thon et le don, tout ça, c’est bon. Ya quelqu’un de vraiment intelligent, un vrai analyste politique, qui m’a expliqué combien il lui a suffi de suivre le téléthon organisé par la FFRIM, pour savoir qui, des gros, va voter opposition ou majorité.



Tous les gens de la majorité qui n’ont rien donné, sous n’importe quel prétexte, vont voter opposition. Exactement comme ceux qui ont trouvé la parade de ne pas assister à la première réunion de la commission provisoire de gestion de l’UPR. Qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, histoire de rater leur vol dans un dangereux Boeing 737-800 Max 8, « même sauce ». Salut.



Sneiba El Kory









