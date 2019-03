Piratage Adrar.Info (Eclaircissement)

Adrar Info - Le mardi 12 Mars, le site adrar-info.net a été subitement interdit d’accès. La rédaction s’est adressée à l’hébergeur, avec lequel elle est en règle, au plan financier, pour s’assurer qu’il ne s’agit pas, d’une mesure par lui, prise.



Après une semaine de recherche, il s’est avéré que des fichiers suspects ont entrainé le blocage du site. «Des petits malins ont placé des "merdes" un peu partout », dit-on, en langage informatique.



Il a fallu donc aller dans les bases de données, supprimer les fichiers de piratage et ensuite ré- ouvrir l'hébergement... Un travail délicat, long et très cher, surtout, s’il était confié aux services et à la facturation de l’hébergeur.



Heureusement, la main d’Allah est au-dessus des mains des pirates et Adrar.info, grâce au concours d’un ami intrépide et généreux, spécialiste en la matière. Lequel est entrain de sacrifier de son temps, plusieurs jours d’intenses et continus efforts, afin rétablir le site dans sa forme et version originales.



Quoi que déplaisant, mais devenu inévitable dans ce nouveau monde d’intelligence électronique, la rédaction se pose, tout de même, les questions : En quoi Adrar.info dérange-t- il, au point de le bloquer ? Et quel intérêt récolterait-t-on à le verrouiller ?



Sinon que priver un nombre (déjà trop) restreint de citoyens mauritaniens, lisant encore la langue française, de s’informer sur ce qui se passe dans leur pays ?



Ceci, étant, la rédaction, n’a pas manqué de constater, avec une petite note d’amertume, que sur les 1000- 1500 lecteurs quotidiens du site et ses 2500 amis sur Face book, une dizaine seulement d’ entre eux, ait exprimé (par écrit ou appel téléphonique ) leur solidarité avec l’équipe du site.



En attendant de surpasser les problèmes techniques actuels, il importe de rappeler que la rédaction de Adrar.info ne cherche pas à plaire ou à déplaire à quiconque mais seulement à contribuer positivement et bénévolement au débat national et par conséquent accompagner l’évolution de développement de notre pays.



Encore un peu de patience chers lecteurs et amis !!! ….



Ely Salem Khayar



Adrar.info









