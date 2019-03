VidÃ©o. Mauritanie: des projets pour la jeunesse et la lutte contre la migration

Le360 Afrique - Nouakchott a abrité les mercredi 20 et jeudi 21 mars derniers un séminaire conjoint visant l’identification de projets porteurs en matière de bonne gouvernance priorisant les droits humains, la jeunesse et les migrations.



Cette manifestation entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de «Renforcement du débat, de la réflexion et du réseautage sur les thématiques de la jeunesse et de la migration en Mauritanie».



Djibery Doukouré, responsable de ce projet, parle des actions à mettre à œuvre en faveur de la jeunesse, pour promouvoir les meilleures pratiques par rapport aux questions qui lui sont liées et stopper l’émigration non réglementée.



Les participants ont échangé leurs idées sur la base d’un document global, synthétisant les problématiques de la jeunesse en Mauritanie, et identifiant les préoccupations des jeunes, et ont ainsi pu apporter leur contribution au développement, ainsi qu'aux modes d’expression adoptées par cette catégorie de la population, …



Ce document fait aussi un focus sur les grands défis: acculturation, violence, débauche, délinquance, intolérance, extrémisme, etc.



A cet égard, Djibéry Doukouré a noté avec satisfaction la présence d’acteurs venus des pays voisins (la Tunisie, le Maroc, le Mali et le Sénégal) pour échanger et partager leurs expériences dans le domaine de la gestion des actions de promotion de la jeunesse.



Par notre correspondant à Nouakchott Cheikh Sidya

















