Les douanes de lâ€™Adrar pourchassent et tirent Ã  balles rÃ©elles sur des vÃ©hicules

Mourassiloun – Des véhicules Tout terrain de type Hilux ont essuyé des tirs intensifs de balles prés de la zone Oum Ghreide, dans les environs du Chef d’Arrondissement Administratif de Choum.



Les tirs ont totalement immobilisé l’une des Toyota dont le chauffeur est sorti indemne, malgré l’incendie déclenché par les tirs, ayant totalement calciné son siège et sa portière.



Le propriétaire du véhicule a porté plainte contre l’unité des douanes à l’origine des tirs de balle ainsi que de son Chef qui a participé en personne dans la course-poursuite.



Le véhicule neutralisé a été remorqué au garage des douanes d’Atar, d’où il était impossible de prendre des photos illustrant les dégâts subis.



Traduit de l’Arabe par Cridem



