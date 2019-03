MobilitÃ© des jeunes dans lâ€™espace francophone ouest africain : la Mauritanie pays dâ€™accueil et de transit

Mauriweb - La conférence du 20 mars 2019 explique les motivations et les raisons des trajectoires migratoires et souligne les difficultés rencontrées par les jeunes migrants dans l’espace Francophone.



Contrairement aux idées reçues, les statistiques les plus récentes indiquent en effet qu’il y a dix fois plus de mouvements migratoires au sein de l’Afrique de l’Ouest que vers les pays occidentaux. Ces mobilités se sont structurées depuis la fin des années 1960 autour de trois espaces principaux : un espace centre (Afrique centrale) un espace ouest (Sénégal) et un espace est (Nigéria).



L'Afrique de l’Ouest accueille à elle seule 75 millions de migrants originaires d’un autre pays ouest-africain. Autrement dit 86 % des migrations ouest-africaines sont aujourd’hui intra régionales et principalement frontalières. Les États membres de la CEDEAO et la Mauritanie sont aussi bien des pays d’émigration que d’immigration.



La Mauritanie est passée de pays de transit à pays d’accueil avec l’externalisation des frontières européennes.



Les causes de ces mobilités sont dues à des conflits crises et instabilités politiques terrorisme et menaces sécuritaires atteintes aux droits de l’Homme difficultés économiques et sociales chômage endémique – surtout chez les jeunes et les femmes – et changements climatiques constituent autant de facteurs de migration forcée.



D’après l’OIM, la Mauritanie reste un pays majeur de destination et de transit pour les migrants d’Afrique sub-saharienne puisque 84 pc des quelque 100.000 immigrés en situation irrégulière pour la plupart vivant actuellement en Mauritanie provient de pays voisins en particulier du Sénégal (38 pc) et du Mali (28pc) mais aussi de Gambie de Côte d’Ivoire et de Guinée-Bissau.



La question des droits de l’Homme est posée dans un contexte de sécurisation des frontières et de non respect des conventions internationales relatives aux migrants et aux réfugiés.



