Tournoi UNAF-15 : Les Mourabitoune terminent sur une nouvelle dÃ©route

Rimsport - Les Mourabitoune Cadets achèvent leur participation au Tournoi UNAF-15 sur une bien triste note comme il l'avait commencé en concédant une énième défaite, cette fois-ci lourde face aux Lionceaux du Maroc(0 -7), dimanche 24 mars 2019.



Les protégés d’Oumar N’Diaye, pour leur première sortie, viennent de signer une triste série avec une troisième défaite consécutive et n’ont pu sauver les meubles.Un résultat sévère. Les partenaires de Brahim Abeïd n'ont jamais su faire la différence. La marche était sans doute haute.



Oumar Ba et ses partenaires n’oublieront pas de sitôt l’édition 2019 de l’UNAF. Le sursaut d’orgueil tant attendu n’a pas été au rendez vous. Il importe de tirer les enseignements de cette première participation et de repartir du bon pied, lors des prochaines échéances.