Mauritanie : depuis 2010 aucun cas de poliomyÃ©lite nâ€™a Ã©tÃ© enregistrÃ© dans le pays (ministre de la santÃ©)

Les Mauritanies - Le ministre de la santé, Boubacar Kane, a fait savoir que depuis 9 ans (2010/2019) la Mauritanie n’a connu aucun cas de poliomyélite. Une maladie contre laquelle le gouvernement s’est battu corps et âme pour l’éradiquer.



Les autorités ont ciblé quelques 744834 enfants mauritaniens de 0 à 5 ans pour la campagne de vaccination de 2018. S’exprimant, jeudi 21 mars en marge du point de presse, le responsable a laissé entendre que c’est grâce à la collaboration avec l’OMS et l’UNICEF que la Mauritanie a pu vaincre cette épidémie qui a fait des ravages chez les enfants.



Passant en revue, les réalisations du secteur de la santé, le professeur a souligné que son département a fait des progrès notoires sur la période allant de 2009 à 2019.



Ainsi, souligne-t-il en matières d’infrastructures hospitalières et de prestations médicales, de nombreuses réalisations ont été faites.



« 300 points et centres de santé offrent désormais des services de qualité, notamment en termes de soins prénataux et postnataux », a-t-il précisé.



Et d’ajouter que « le nombre de scanners est passé de 1 en 2009 à 18 en 2019, précisant que ce nombre sera augmenté dans un proche avenir ».



Concernant l’hémodialyse, Boubacar Kane a assuré que « toutes les wilayas du pays sont aujourd’hui dotées d’unités ».



« L’assurance maladie couvre actuellement l’ensemble des citoyens qui le désirent alors qu’elle était limitée auparavant aux seuls fonctionnaires et auxiliaires de l’État », s’est-il glorifié.



À noter que le secteur de la santé a affiché bonne mine durant ces cinq dernières années. Selon les statistiques officielles, le taux de couverture sanitaire est passé de 73% à 82% sur la période 2011/2015.



Ibrahima Junior Dia









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité