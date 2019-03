[Pétition] Pour que le Lycée Français T. Monod retire le livre qui souille la mémoire de Tène Y. Gueye

RMI-Info - Le lycée français Théodore Monod de Mauritanie a publié un recueil de poésies mauritaniennes d’expression française, “entre ciel et sable” . A la page 21 de l’ouvrage, il y a la note biographique de l’écrivain Tene Youssouf Gueye. Voici la présentation qui est faite de lui :



« Tène Youssouf Gueye, né en 1923, a été le président de l’Association des écrivains mauritaniens, et haut fonctionnaire du pays. Il a publié le Manifeste du négro-mauritanien. Condamné à cinq ans de prison, il y est décédé en septembre 1988. ».



Au delà de cette biographie pas du tout fournit, alors que ce n’est pas de choses à dire littérairement sur lui qui manquent, et aussi, curieusement, contrairement à tous les autres auteurs présents dans cette anthologie, pas un seul titre des ouvrages de Tene Youssouf Gueye n’a été mentionné.



Le comble c’est que sur cette biographie faite sur lui, l’avant dernière phrase « (…) il a publié le Manifeste du négro-mauritanien (…) » est très loin de la vérité.



Tène Youssouf Gueye n’était pas membre du mouvement des Forces de Libération Africaine de Mauritanie (FLAM) qui a signé le manifeste en question. D’ailleurs même s’il l’était, qu’est-ce qu’un document politique vient faire dans ouvrage purement littéraire ?



Tène est celui qui a doté la littérature mauritanienne d’expression française de non seulement son premier roman (Rellâ ou les voies de l’honneur en 1983) ; mais aussi sa première pièce de théâtre (les exilés de Goumel ; 1975) ; en plus de son œuvre poétique. Il est l’un des rares auteurs mauritaniens (s’il n’est le seul) à s’être essayé à presque tous les genres littéraires (Théâtre, poésie, roman, nouvelle, essai.)







Par honnêteté intellectuelle et surtout par respect pour la mémoire de l’auteur, nous exigeons du lycee Francais Theodore Monod de Mauritanie:



– Présente des excuses publiques,



– Cesse toute distribution du livre,



– Retire le livre qui souille la mémoire de Tene,



– Et nous informe sur le nombre d’exemplaires déjà écoulés,



En attendant de corriger cette erreur grave en dressant la biographie comme il se doit de ce grand auteur Tène Youssouf Gueye !



Nous voulons récolter 2 000 signatures. 2 000 c’est le nombre d’exemplaires que le Lycée Français Théodore Monod a mis en circulation. Nous appliquons le principe d’une signature, un livre.



http://rmi-info.com/quand-le-lycee-francais-theodore-monod-souille-la-memoire-de-lecrivain-tene-youssouf-gueye/



Initiateur de la pétition : Club Djibril Zakaria Sall



Signataires et soutiens de la pétition :



1- Alassane Youssouf Gueye : Fils de Tène Youssouf Gueye



2- Mamadou Kalidou BA : Enseignant-chercheur, maître de conférences, spécialiste en Littérature africaine francophone, critique littéraire et écrivain.



3- Idoumou Ould Mohamed Lemine Abass : Professeur en littérature francophone à l’ENS et à l’université de Nouakchott et écrivain



4- Mbouh Seta Diagana : Professeur à l’université de Nouakchott, spécialiste de la littérature francophone de la Mauritanie



5- Radiodiffusion Mauritanie Internationale (RMI-info.com)



