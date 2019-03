Mauritanie/Enseignement : Les examens nationaux anticipÃ©s (Officiel)

Tawary - Le ministère mauritanien de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle a rendu public, ce lundi 25 Mars, une note modifiant le calendrier des examens nationaux diffusé en début d'année scolaire.



Selon le document, le concours d’entrée en première année du collège est prévu les 27 et 28 mai. Tandis que les épreuves de l’examen du BEPC se dérouleront du 29 au 31 mai et ceux de la première session du baccalauréat du 10 au 13 juin.



Selon le calendrier des examens et des vacances publié en octobre 2018, les examens étaient prévus en juin prochain. De l’avis des observateurs, cette modification est relative à l’élection présidentielle dont le premier tour pourrait avoir lieu le 22 juin.













