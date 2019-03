Tour du Sahel 2019 - Tour Cycliste International de Mauritanie [PhotoReportage]

RIM Sport - Soixante-huit coureurs ont pris le départ de la 2ème édition du Tour du Sahel - Tour Cycliste International de Mauritanie qui s’est déroulé du 19 au 23 mars et dont le départ officiel a été donné à Nouakchott par son excellence Mr Le Président de la République, Mr Mohamed OULD ABDELAZIZ.



Représenté par 10 nations différentes, Sénégal, France, Libye, Maroc, Tunisie, Algérie, Gambie, Guinée, Mali et Mauritanie, le peloton a reçu un accueil très chaleureux des populations dans les différentes ville-étapes et régions traversées.



Les autorités des villes hôtes, Nouakchott, Berjeimatt, Akjoujt, Aoujeft, Atar, Choum, Zouérate, et Fdérick ont su se mobiliser afin d’accueillir dans les meilleures conditions toute la caravane de cette 2ème édition du Tour du Sahel.



Le Francais Grzegorz KWIATKOWSKI a remporté l’épreuve devant le Libyen Ahmouda ALLAELDINE et le Marocain Abdeladim EL MOUTAOUAKIL. Les coureurs mauritaniens ont agréablement surpris tous les participants par leurs performances. Leurs résultats promettent un bel avenir pour le cyclisme mauritanien.



Durant ces 5 jours de course, les participants, les différents partenaires, les membres de l’organisation ont fortement apprécié l’accueil, l’ambiance chaleureuse et conviviale qui a permis une réussite totale de l’événement.



Les participants ont pu vivre l’hospitalité et la chaleur d’accueil du peuple mauritanien et découvrirles paysages somptueux et magnifiques de la Mauritanie.



Ce tour, couvert par plusieurs médias internationaux, a démontré L’efficacité des politiques publiques en matière de sécurité, des infrastructures routières et du désenclavement des localités et territoires parcourus.



Le Président de la Fédération Mauritanienne de Cyclisme, Mr ETHMANE Abderrahmane, aux noms des participants, du comité d’organisation et du bureau, tient à remercier son excellence monsieur le Président de la République, Mohamed OULD ABDELAZIZ dont le soutien sincère et l’implication personnelle ont permis la réussite de ce tour.



La Fédération exprime sa reconnaissance autorités administratives et aux représentants des collectivités locales des ville-étapes et Wilayas parcourues qui ont mobilisé les moyens humains et matériels nécessaires pour la sécurisation des coureurs, du public et du tour. Elle vous donne déjà rendez-vous pour la 3ème édition qui s’annonce encore plus riche et plus passionnante.



Vive le Tour du Sahel – Tour Cycliste International de Mauritanie.



Source: FMC



