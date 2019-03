Macron appelle la Chine Ã  Ãªtre

LaLibre - Le président français Emmanuel Macron a appelé mardi son homologue chinois Xi Jinping a être « partenaire » de la France en Afrique, continent où le géant asiatique a fortement augmenté sa présence et son influence au cours des dernières années. « Nous ne sommes pas en Afrique des rivaux stratégiques », a affirmé le chef de l’Etat français lors d’une déclaration aux côtés du président Xi, en visite officielle à Paris.



« Mais nous pouvons y être bien davantage des partenaires dans la durée sur les plans de la sécurité, de l’éducation, des infrastructures et du développement », a ajouté M. Macron, qui a notamment salué la « contribution importante » de Pékin « aux pays de la force conjointe G5 Sahel ».

Cette déclaration intervient à un moment où Paris s’inquiète des financements apportés par la Chine à certains pays africains déjà très endettés et a fixé comme priorité de sa présidence du G7 cette année d’obtenir plus de transparence dans les prêts accordés aux pays en développement.



Au sein du G20, dont Pékin est membre, les pays s’étaient engagés en 2017 à respecter les analyses du FMI (Fonds monétaire international) sur la soutenabilité de la dette avant d’accorder des prêts.



Les cinq pays membres du G5 Sahel sont le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.​









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité