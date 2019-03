Alakhbar - Enquête sur la disparition de fonds publics.



Les autorités mauritaniennes ont ouvert une enquête sur la disparition de fonds au trésor public de la ville de F'Dérick, dans la wilaya de Tiris Zemmour (Nord).



Des sources locales évoquent la disparition de 5 millions d'ouguiyas. L'enquête a concerné, dans un premier temps, deux employés: le percepteur et le trésorier.