EL MINA: Un jeune blessÃ© par son ami au cours d'une bagarre

Tawary - Un jeune âgé environ de 18 ans a été gravement blessé à la tête par son ami, à l'aide d'un gros caillou, au cours d'une bagarre qui a eu lieu, ce mardi 26 mars, peu après la tombée de nuit, près de la Mosquée Qatar, située à El Mina, a-t-on d’une source.



Alertés, des éléments du commissariat de police d’El Mina I, se sont rendus sur le lieu pour constater la situation. En présence de sa grande sœur, ils ont procédé à son évacuation au Centre hospitalier national, pour des soins . Au moment de mettre en ligne cette information, une source nous renseigne, qu'il est encore dans la salle des soins.



La police est à la recherche de l'auteur de l'acte qui est encore en cavale. Une source sécuritaire contactée par notre rédaction, ils sont tous deux connus par les services de la police pour plusieurs raisons.



Et notre source de préciser que la victime n'est pas blessée à coups de poignards comme annoncé par certains sites d'informations.









