Tous les membres de la Ceni, sans exception aucune, soutiennent Ould Ghazouani (Ould Maouloud)

Mourassiloun - Le président en exercice du Forum National pour le Développement et l’Unité (FNDU) et leader de l’Union des Forces du Progrès (UFP) Dr Mohamed Ould Maouloud a qualifié la Commission Électorale Nationale Indépendante (Ceni), de "Commission de Ould Ghazouani".



Le leader opposant motive ses propos, en affirmant que tous les membres de la Ceni, sans exception aucune, soutiennent Ould Ghazouani. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani est le candidat du pouvoir, rappelle-t-on.



Traduit de l’Arabe par Cridem









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité