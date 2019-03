Note portant nomination sur fond de trafic dâ€™influence de proches Ã  lâ€™agence du registre la population

Alakhbar – L’ADG de l’Agence Nationale du Registre de la Population et des Titres Sécurisés (ANRPTS) Ahmed Moctar Bouceif a émis une note, tenue au secret des circuits des services de son organe, portant nomination d’un technicien au poste de Chef du centre des résidents à Nouadhibou.



Une mesure qualifiée d’inédite dans les annales de l’agence, créée depuis une décennie, par des voix au sein de l’agence, selon lesquelles, un agent d’état-civil a été également promu, sur trafic d’influence, au poste de Chef du centre de Riyadh, à Nouakchott Sud.



Le personnel de l’agence indexe le président du Conseil d’Administration de l’agence Ahmed Ould Bah dit Hmeida, d’être à l’origine de la nomination de Taghi Abdallahi Aboubi, chef du centre des résidents au niveau de la wilaya de Nouadhibou.



Le responsable d’enregistrement Mohamed Moctar Khalef a été désigné quant à lui Chef du centre de l’agence à Riyah. Mohamed Abdallahi Ould Saibout a été nommé pour sa part Chef du centre de l'Agence à Mederdra.



Mohamed Amar Aïnat, Mohamed Lemine et Mohamed Mahmoud Sidi Maciré ont été nommés quant à eux, respectivement dans les fonctions de Chefs des centres de N’Tékane au Trarza, d’El Melgue et d’El Vari-i.



