Le Directeur des PÃªches souligne que les pÃªcheurs refoulÃ©s par la Mauritanie Ã©taient en situation irrÃ©guliÃ¨re

PressAfrik - L’Etat va étudier les mesures à prendre en faveur des pêcheurs sénégalais refoulés de la Mauritanie la semaine dernière. C’est ce qu’a fait savoir le directeur des Pêches maritimes, Mamadou Goudiaby, qui informe que ces derniers étaient « en situation irrégulière ».



«Il se trouve que ces Sénégalais, qui sont refoulés, ne se situent ni dans le contrat type d’affrètement ni dans le cadre du protocole d’application de l’accord. Ils sont donc, en situation irrégulière par rapport à la réglementation mauritanienne qui prévoit qu’aujourd’hui, toutes les embarcations mauritaniennes qui détiennent une licence de pêche en Mauritanie, ne doivent pas embarquer d’étranger », renseigne Mamadou Goudiaby.



Poursuivant, le directeur des Pêches maritimes d’expliquer : « Le Sénégal entretient avec la République islamique de Mauritanie un accord et son protocole d’application prévoit la délivrance de 400 licences à des pirogues sénégalaises ».



Et, ajoute-t-il sur la Rfm : «À côté de ce protocole d’accord, nous avons signé avec la Mauritanie un contrat type d’affrètement qui permettait aux opérateurs mauritaniens d’affréter des pirogues sénégalaises qui vont pêcher et débarquer à Mauritanie pour les opérateurs concernés ».



Toutefois, il informe que l’Etat du Sénégal est en train d’étudier leur situation et cela va commencer, selon lui, par « faire aujourd’hui, d’abord l’identification de ces pêcheurs concernés, combien sont-ils, qui sont-ils. Une fois que ces recensements ont été faits, on pourra voir concrètement comment leur permettre de reprendre leurs activités au niveau national», conclut-il.



Aminata Diouf









