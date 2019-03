Libye â€“ Arabie saoudite : le marÃ©chal Haftar reÃ§u Ã  Riyad par le roi Salman

Jeune Afrique - La situation sécuritaire en Libye a été le principal sujet lors de la rencontre ce mercredi entre le roi saoudien et le chef de l'Armée nationale libyenne, indique une dépêche de l'agence de presse officielle saoudienne.



Le roi saoudien, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a reçu dans la journée du 27 mars au palais Al Yamamah, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’est libyen. D’après Saudi Press Agency (SPA), le roi a réaffirmé l’intérêt que porte le royaume à la sécurité et à la stabilité en Libye, souhaitant au peuple libyen progrès et prospérité.



Les ministres saoudiens de l’Intérieur, des Affaires étrangères et le ministre d’État aux Affaires africaines ont pris part à cette rencontre, au cours de laquelle il a été question des derniers développements sur la scène libyenne, précise SPA.



Plus tôt dans la journée, le porte-parole de l’armée libyenne, Ahmed al-Mesmari, a déclaré lors d’une conférence de presse en Libye qu’un « complot politique » était préparé contre son pays.



Il a par ailleurs ajouté que « des pays comme la Turquie, le Qatar et l’Italie ainsi que des groupements terroristes doivent être tenus pour responsables devant les preuves claires de leur implication. […] Il y a un conflit international et un croisement des intérêts aujourd’hui en Libye », a-t-il ajouté.



Par Jeune Afrique









