Marches de solidaritÃ© avec les peuls du Mali Ã  Nouakchott [PhotoReportage]

Essahraa - Des dizaines de citoyens mauritaniens et autres solidaires des peuls, victimes d’exactions et de massacres répétés au Mali et dans certaines régions du Sahel, ont organisé jeudi 28 mars courant une marche de solidarité avec cette communauté meurtrie.



Les manifestants se sont dirigés vers le siège des Nations Unies dans le centre ville de Nouakchott, brandissant des banderoles dénonçant les tueries visant cette communauté très implantée dans les États du Sahel, eu égard au nomadisme de ses membres des décennies durant dans les contrées de ce vaste espace.



Les marcheurs qui avaient pris comme point de départ l’ambassade malienne, ont demandé également la punition des auteurs de ces massacres.



C’est la seconde marche du genre organisée, après celle qui s’est déroulée en début de semaine et au cours de laquelle, des manifestants avaient exprimé leur solidarité avec la fermeté des peuls au Mali.



























