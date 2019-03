CommuniquÃ© du Conseil des Ministres du Jeudi 28 Mars 2019

AMI - Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 28 Mars 2019, sous la Présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté les deux projets de lois suivants :



- Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de prêt, signé le 25 Janvier 2019, entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Africaine de Développement (agissant en qualité d’administrateur du Fonds Spécial du Nigéria (FSN), destiné à la participation au financement du Projet d’Appui à la Transformation Agricole en Mauritanie (PATAM).



- Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de prêt, signé le 25 Janvier 2019 entre la République Islamique de Mauritanie et le Fonds Africain de Développement (FAD), destiné à la participation au financement du Projet d’Appui à la Transformation Agricole en Mauritanie (PATAM).



Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :



- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d'Administration du Centre d'Accueil et de Réinsertion Sociale des Enfants en Conflit avec la Loi.



- Projet de décret accordant le permis de recherche n°2457 pour les substances du groupe (2) dans la zone de Hadeibat Ballaa (Wilaya de l’Inchiri) au profit de la société Tiris Interrnational Mining Company (TIMCO-Sarl).



-Projet de décret accordant le permis de recherche n°2458 pour les substances du groupe (2) dans la zone de Touerig Taet (Wilayas de Dakhlet Nouadhibou et de l’Inchiri) au profit de la société Tiris Interrnational Mining Company (TIMCO-Sarl).



- Projet de décret accordant le permis de recherche n°2788 pour les substances du groupe 2 dans la zone de Liguoueissi 1 (Wilaya de Dakhlet Nouadhibou) au profit de la société Wafa Mining & Petroleum.



-Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche n°2789 pour les substances du groupe (2) dans la zone de Liguoueissi 2 (Wilaya de Dakhlet Nouadhibou) au profit de la société Wafa Mining & Petroleum.



-Projet de décret portant création d’un Fonds de Promotion de la Publicité, de la Communication et de la Production Audiovisuelle et fixant les modalités de sa gestion.



- Projet de décret portant concession définitive d’un terrain à R’kiz, Wilaya du Trarza au profit de Monsieur Mohamed Ahmed Deloul.



- Projet de décret portant concession définitive d’un terrain à Nouakchott, au profit de la Télévision EL MOURITANIYA (TVM).



Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement a présenté une communication relative au bilan du département pour la période 2009-2018 et les perspectives.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes:



Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération



Cabinet du Ministre



Inspection Générale Interne



Inspecteur Général: Sidi Mohamed Hanana.



Attaché au Cabinet du Ministre : Taleb Jidou Ould Zein Ould Tolba, Conseiller des Affaires Etrangères.



Secrétariat Général



Secrétaire Général : Ahmed Sidi Ahmed Die, précédemment Secrétaire Général du Ministère de la Santé



Ministère de la Santé



Secrétaire Général : Ahmed Salem Ould Bouheda



Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme



Cabinet du Ministre



Conseiller Technique chargé du Tourisme : Yarba Ould El Mane Ould Elemine



Administration Centrale



Direction de la Promotion du Commerce Extérieure



Directrice : Jemila Abdel Vatah



Direction des Etudes, de la Programmation et de la Coopération



Directeur Adjoint : Mohamed Mahmoud Sidina El Hadj Brahim



Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle



Administration Centrale



Direction de l’Informatique, des Archives et de la Documentation



Directeur : Mohamed Ould Bowba



Direction des Examens et des Concours



Directeur Adjoint : Sidi Limkhaitir



Ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement



Etablissements Publics



Autorité de Régulation de la Publicité



Présidente : Assia Abderrahmane Ahmedou













