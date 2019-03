BoghÃ© : Lâ€™ADVB lance un vaste projet de rÃ©fection du lycÃ©e [PhotoReportage]

Terroir Journal - Les travaux de réhabilitation de l'enceinte du lycée de Boghé (un des premiers établissements secondaires de la Mauritanie postcoloniale) ont pris fin cette semaine.



Cette réalisation a pu voir le jour grâce à une initiative de l'ADVB (Association pour le Développement de la Ville de Boghé) créée le 7 mars 2016 à Massy dans le Département Île-de-France par un groupe de ressortissants du terroir et présidée par M. Boubou Simakha.



Selon le Secrétaire à la communication de l'ADVB, M. Amadou Boubou Fall, cette association a pour objectifs principaux "de répondre aux besoins immédiats des populations en matière de santé et d'éducation, soutenir les familles nécessiteuses, initier des projets de développement, participer à l'assainissement de la ville, lutter contre la déperdition scolaire et promouvoir l'art et la culture".



Pour sa part, le coordinateur des projets, M. Diallo Mamadou Birane, a indiqué que le projet de réfection et de réhabilitation du lycée de Boghé (ouvert depuis 1964) est né à la suite de missions réalisées sur le terrain.



Celles-ci ont permis de prendre contact avec les personnels d'encadrement (administration) et enseignant ainsi que l'APE (Association des parents d'élèves) et les élèves eux-mêmes. Les données recueillies et compilées ont diagnostiqué l'état des lieux c'est-à-dire la dégradation très avancée des édifices (salles de classes, bibliothèque, murs, laboratoires, salle des professeurs et équipements mobiliers). Cf. Photos. Ainsi, l'an dernier, l'ADVB a pris l'initiative de réfectionner les toilettes de l'établissement pour une valeur de 100 000 MRO.



Quant à l'enceinte, elle constituait un véritable casse-tête pour l'administration de l'école. Construite au début des années 80, elle croupissait sous le poids de l'âge posant ainsi un problème de sécurité des élèves et du personnel enseignant. En effet, ses nombreuses failles offraient des passages dans tous les sens. Les cours étaient souvent perturbés par des animaux en divagation et des passants. C'est dans cette optique qu'entre ce projet de réfection.



Selon le responsable de l’EMET (Entreprise Mauritanienne d’Etudes et de Travaux) chargée de l’exécution du projet, M. Diallo Mamadou Baba, "la mise en œuvre du projet a d'abord consisté à désensabler certaines parties du mur, ensuite d'élever trois rangées de briques sur l'ouvrage déjà existant soit 2,5 m de hauteur, de rétablir les chaînages et enfin de le surmonter de 4 rangées de fils de fer barbelés sur un périmètre de 104 m de longueur et 114 m de largeur". L'ouverture d'une seule porte d'entrée sur le flanc nord de l'édifice faciliterait la tâche de l'administration de l'établissement qui compte près de 1500 élèves. Le coût global de cette réalisation s’élève à 1,6 millions de MRO.



Sur un autre plan, l’ADVB s’est également investie dans l’appui en équipements aux associations sportives. Ainsi, elle a offert l’an dernier un lot de 16 ballons de football à 8 clubs de Boghé Dow, Boghé Escale et Nioly en plus de deux ballons de basketball et apporté sa contribution aux aides destinées aux sinistrés de l’intempérie de septembre 2017.



Il est à noter également que cette association s’est fixée un agenda ambitieux pour apporter sa contribution aux efforts de développement de la ville de Boghé. En effet, elle prévoit dans son plan d’action à court et moyen terme de réfectionner et d’équiper les salles du lycée en tables-bancs et en matériels informatiques notamment), de fédérer les associations du terroir pour mieux coordonner leurs actions, de rechercher des partenaires (personnes physiques ou morales) pour appuyer le nouvel hôpital de la ville, de participer à l’assainissement et enfin de réactiver le jumelage entre le Lycée Ampère-Saxe de Lyon et le lycée de Boghé.



Cette action qui n'est pas la première du genre initiée par les organisations de notre diaspora, contribuera sans nul doute à redonner un souffle nouveau aux structures sociales de base (écoles, dispensaires, postes de santé) qui souffrent d'un manque cruel d'équipements. En effet, plusieurs associations de la diaspora boghéenne (outre l'ADVB, l'ASS. COM, l'ARBECA, la FEDICOBE, l'Association des femmes Halaybe de France etc.), conscientes des défaillances de certains services publics, se sont investies financièrement et matériellement pour le rehaussement du niveau de vie des populations surtout les plus vulnérables.



Abdoulaye DIA



