CommuniquÃ© de presse: RÃ©solution dâ€™investiture du Camarade Mohamed Ould Maouloud

UFP - Réuni en session extraordinaire le 28 mars 2019, sur convocation du BE, le Conseil National de l'UFP:



-Considérant la situation politique du pays à la veille d’une élection présidentielle cruciale au cours de laquelle le Président de la République en exercice, M. Mohamed Ould Abdel Aziz doit quitter le pouvoir ;



-Considérant l’impossibilité pour la coalition électorale des forces démocratiques de convenir d’un candidat unique au cours de cette élection, malgré les efforts considérables et inlassables déployés par la direction du Parti ayant à sa tête le Président Mohamed Ould Maouloud



-Considérant que, sur proposition du CP, le B E du parti a décidé de présenter le Président Mohamed Ould Maouloud comme candidat du Parti et de convoquer le CN en conséquence pour l’investir officiellement ;



Le Conseil National,



1. Approuve la résolution de désignation par le BE du Président Mohamed Ould Maouloud, comme candidat du Parti pour l’élection à la présidence de la République en juin 2019



2. Investit officiellement le Camarade Mohamed Ould Maouloud comme candidat du Parti



3. Appelle toutes les militantes, tous les militants et sympathisants du parti, tous les démocrates et patriotes épris de changement démocratique et l’ensemble du peuple mauritanien, à se rassembler derrière cette candidature qui porte haut le drapeau de l’indépendance nationale, de la démocratie véritable , de la justice sociale, de l’égalité et de la prospérité dans notre pays, pour une victoire historique des forces de changement.



Nouakchott le 28 mars 2019

Le Conseil National









