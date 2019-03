Mauritanie/Passif humanitaire : les familles des victimes toujours dans la lanterne

Les Mauritanies - Le collectif des victimes de la répression des victimes militaires (COVIRE) a encore réactualisé le dossier du passif humanitaire. En marge de la célébration de la journée nationale de réconciliation décrétée par le président, Aziz, le 25 mars, les « protestataires » ont exigé à ce que l’état prend sa responsabilité et d’éclairer la lanterne des mauritaniens.



Pour monter leur mécontentement , les veuves et orphelins des exécutions extra-judicaires dans les casernes, au cours des années 89/90 , ont tenu un sit-in devant les locaux de la présidence.



Ils ont eu comme mot d’ordre principal, «Pas de réconciliation nationale, sans devoir de vérité et de justice».



Abordant des banderoles, ils ont également déploré la lenteur de l’exécution de ce dossier, qui n’a que trop duré.



Selon eux, il est temps que les autorités en finissent sur cette affaire, qui constitue la plus grande tragédie de l’histoire de la Mauritanie.



Un carnage qui a occasionné la mort de plusieurs centaines de militaires (officiers, sous-officiers, soldats) issue de la communauté africaine sur la période allant de septembre 1990 à février 1991.



En outre, les victimes ont demandé à ce que « la loi d’amnistie votée par le parlement en 1993, sous le régime d’Ould Taya, soit abrogée ».



En rappel, en 2017, l’Etat s’est résolument engagé à indemniser les victimes mais concernant la restitution des faits, la question est toujours en suspens.



Ibrahima Junior Dia









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité