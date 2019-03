Lancement des activitÃ©s dâ€™un projet dâ€™appui au dÃ©veloppement de la pÃªche en Mauritanie

AMI - Les travaux d’un atelier de lancement du projet ‘’Croissance Bleue en Appui aux Développements des Pêches en Mauritanie, organisé par le ministère des Pêches et de l’Economie Maritime avec la collaboration de la FAO, ont débuté jeudi à Nouakchott.



Le présent projet constituera une occasion pour élaborer un plan de développement qui nécessitera non seulement de l’expertise technique mais aussi une large participation des acteurs en vue d’une adhésion et d’un engagement pour recueillir les avantages à moyen et long termes.



La FAO mettra à la disposition de ce projet les compétences et le savoir-faire nécessaire pour lui permettre de disposer d’un outil et de ses annexes tout comme elle mobilisera les ressources et le partenariat nécessaires à sa mise en œuvre.



Prenant la parole, au cours de la cérémonie d’ouverture des travaux, le chargé de mission au ministère des Pêches et de l’Économie Maritime, M. Sidi Mohamed Ould Sidi a indiqué que le projet rentre dans le cadre de la stratégie nationale de gestion et de développement durable de la pêche et de l’économie maritime et des réalisations accomplies ces 10 dernières années dans le secteur.



Il a ajouté que le département prendra en compte toutes les recommandations et suggestions en vue de définir les priorités permettant d'atteindre les objectifs visés.



Quant à l'assistant au programme de la FAO à Nouakchott, M. Diarra Mamadou a, de son coté, indiqué que ce projet représente pour le secteur de la pêche une approche stratégique et novatrice visant à améliorer l’utilisation des ressources aquatiques tout en augmentant simultanément les avantages sociaux, économiques et environnementaux pour les collectivités tributaires de la pêche et de l’aquaculture.



Il a souligné que le projet, qui met l’accent sur l’emploi et les moyens de substance, la sécurité alimentaire et la nutrition ainsi que les bonnes pratiques de gestion des pêches et de soutien aux écosystèmes sains, place ces communautés au cœur de toutes ses politiques et activités.



La cérémonie s’est déroulée en présence des responsables centraux du ministère et des directeurs de sociétés concernées par le développement et la promotion de la pêche en Mauritanie.









