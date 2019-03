Mauritanie : bientÃ´t un fonds de promotion de la publicitÃ© pour les mÃ©dias

Les Mauritanies - Après plusieurs années de crise entre les autorités mauritaniennes et les acteurs des médias privés, le gouvernement a décidé de franchir le pas pour mettre fin aux dissonances.



En effet, le gouvernement a adopté, jeudi 28 mars, un projet de loi portant création d’un Fonds de Promotion de la Publicité, de la Communication et de la Production Audiovisuelle. Selon le document, « les modalités de gestion font être fixées ainsi qu’une communication relative au bilan du département pour la période 2009-2018 et les perspectives ».



Cette législation permettra ainsi aux médias de se doter de nouvelles sources de revenus en dehors du fonds d’aide publique à la presse.



Une allocution annuelle, chiffrée à environ 200 millions d’ouguiyas, soit 600000 dollars .Un montant partagé entre la presse écrite, la presse en ligne, les radios et télévisions privées et l’imprimerie nationale.



À noter que les médias privés mauritaniens ne bénéficient pas d’annonces publicitaires, qui constituent la principale source de financement d’un organe de presse.



Cette situation expose le plus souvent les médias à un déficit de ressources .Et du coup, ils ont toujours du mal à honorer leurs charges fiscales vis-à-vis de la de la télédiffusion mauritanienne (TDM).



L’instance a plusieurs fois envoyé des lettres de mise en demeure aux radios et télévisions de la place pour qu’ils payent leurs taxes.



Ibrahima Junior Dia









