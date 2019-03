Mauriweb - L'épouse de Abderrahmane Ould Weddady poursuivi, en même temps que Cheikh Ould Jiddou, pour "dénonciation calomnieuse" à l'égard du président Mohamed Ould Abdelaziz, a été interdite par le juge en charge du dossier de rendre visite à son mari en prison.



Le sieur Abderrahmane Ould Weddady et Cheikh Ould Jiddou, mis en garde à vue vendredi dernier, après la saisie de leurs passeports ont été placés en détention préventive mercredi par le juge après une enquête de la police sur une affaire présumée de fonds de deux milliards Usd gelés aux Emirats arabes unis.



Une affaire, rappelle-t-on, publiée par des médias internationaux et largement reprise sur les réseaux sociaux. Interpelé sur la question, le président Aziz l'avait catégoriquement niée.