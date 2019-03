Mauritanie : la visite du Pape FranÃ§ois au Maroc dans la presse

Le360 Afrique - Le Pape François 1er a effectué une visite officielle au Maroc ce weekend sur invitation du roi Mohammed VI. Une visite axée sur «le dialogue islamo-chrétien et la problématique des migrations» qui a été largement suivie et saluée par la presse mauritanienne.



Deux sujets majeurs préoccupent la géopolitique mondiale en ce 21é siècle, marqué par l’intolérance de groupuscules violents et ultra minoritaires, se réclamant «d’un islam» radical, et une montée en puissance de l’extrême droite usant d’un discours populiste qui la propulse au sommet du pouvoir dans certains pays d’Europe.



De forte charge symbolique, ce voyage en terre musulmane du chef de l’église intervient une dizaine de jours après un carnage provoqué par une attaque d’un terroriste australien, tuant une cinquantaine de musulmans dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande.



Tout cela renvoie l’idée d’une visite «qui consacre la singularité du royaume en tant que terre de coexistence, de rencontres, de tolérance et d’interaction entre les musulmans et les adeptes d’autres religions», selon la presse mauritanienne.



La visite du chef de l’église au Maroc, référence spirituel de 1,3 milliard de chrétiens à travers le monde, matérialise en effet l’ouverture et la tolérance qui caractérisent un pays majoritairement musulman.



Ce qui explique et justifie le fait que l’événement soit abondamment commenté par la presse en ligne de Nouakchott ce week-end.



Un voyage qui a eu plusieurs temps forts: tête à tête entre le roi et le souverain pontife au Palais royal, visite historique du Pape dans un Institut de formation des Imams qui accueille des Marocains et des étrangers issus d’une douzaine de pays, 1300 étudiants, hommes et femmes (symbolique très forte) parmi lesquels de nombreux Africains et des Français, messe dominicale célébrée dans un stade de Rabat en présence de 10.000 chrétiens, signature d’une déclaration conjointe sur le statut d'Al Qods, ville sainte pour les 3 religions révélées… Aucune étape de la visite papale au Maroc n'a échappé à la presse mauritanienne.



C'est ainsi que le site d’infos en ligne arabophone «maraabimedias.com» analyse cet événement comme un signe de maturité stratégique et politique du royaume, qui est toujours resté ancré dans ses valeurs religieuses et ancestrales, en observant une tolérance exemplaire à l’égard de tous les apports féconds venus d’horizons divers, y compris au plan religieux.



Un autre moment fort de cette visite commenté dans la presse électronique de Mauritanie est constitué par la visite du chef de l’église à la mosquée de la Tour Hassan à Rabat.



D'ailleurs, le forum de référence francophone «CRIDEM» donne les échos très positifs de la visite parus dans divers supports de la presse locale et internationale.



Pour sa part, le site «Essahraa» a annoncé l’arrivée du Pape au Maroc, avec un discours qui sonne comme un hymne à la tolérance et à l’unité, notamment «la nécessité d’opposer au fanatisme et au fondamentalisme la solidarité de tous les croyants. La liberté de conscience et la liberté religieuse- qui ne se limitent pas seulement à la liberté de culte, mais qui doivent permettre à chacun de vivre sa propre conviction religieuse» avec toute la dignité attachée au statut de l’être humain.



Il faut aussi noter l’intérêt du site d’informations en ligne de l'hebdomadaire «Le Calame» qui a mis en exergue «la singularité du royaume en tant que terre de coexistence, de rencontres, de tolérance et d’interaction entre les musulmans et les adeptes d’autres religions».



Par notre correspondant à Nouakchott Cheikh Sidya













