M.P.R : CommuniquÃ©

MPR - Le Mouvement Pour la Refondation (M.P.R) a appris avec la plus grande consternation le massacre d’Ogossagou peul commis le 23 mars 2019 au Mali, pays frère.



Le parti est d’autant plus indigné que cette barbarie humaine inqualifiable a enregistré un bilan horrible, faisant plus de 160 morts, tous des peuls froidement exécutés, avec la complicité de certains segments de l’Etat et des forces de sécurité maliens.



Aussi, le M.P.R salue la solidarité des populations de Nouakchott, venues massivement soutenir ce peuple malien meurtri par cette tragédie, à travers une manifestation pacifique devant l’ambassade du Mali, tout en condamnant la répression des forces de l’ordre qui s’en est suivie.



Face à ce crime génocidaire, le M.P.R :



1. condamne fermement le crime odieux, ignoble et abject commis par la milice Dan An Ambassagou, avec la complicité de certains segments de l’Etat et des forces de sécurité maliens ;



2. exprime sa solidarité au peuple malien astreint à vivre cette tragédie humaine ;



3. lance un appel pressant aux autorités maliennes, au G5 Sahel, aux Nations Unies, à l’Union africaine et à la CEDEAO pour que des mesures fortes et adéquates soient prises, sans délai, pour arrêter ces crimes d’une rare violence, inouïs dans le seul but d’assurer la protection des populations civiles ;



4. exige de la communauté internationale une plus grande implication pour que ce pays frère retrouve sa stabilité et une paix durable pour le bonheur de ses populations déjà meurtries par ces actes génocidaires.



Nouakchott, le 30 mars 2019



Cellule com du M.P.R













