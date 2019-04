Ã‰lection prÃ©sidentielle : Ould Ghazwani sera Ã  lâ€™intÃ©rieur du pays (SOURCES)

Tawary - Selon des sources bien informées, le candidat à la présidentielle de juin prochaine, l’ex-général et ministre de la défense nationale, Mohamed Ould Ghazwani entame dès demain, lundi 1er Avril, un périple qui va le conduire dans certaines villes de l’intérieur.



Au cours de ce déplacement, le candidat sera accompagné par une importante délégation dont quelques représentants des partis politiques de la majorité, selon les sources précitées.



Deux semaines durant, Ould Ghazwani, aura à expliquer aux populations les objectifs de sa candidature et les grandes lignes de son programme, dit-on.