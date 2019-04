DÃ©claration: Les mauritaniens rapatriÃ©s du SÃ©nÃ©gal encore sous menace

FONADH - Au seuil du trentième anniversaire des douloureux évènements de 1989 et sept ans après la fin de l’opération de rapatriement volontaire organisé des réfugiés mauritaniens au Sénégal, il est regrettable de constater que les pauvres victimes d’une des plus graves violations des droits humains du siècle dernier, continuent de souffrir le martyre.



En effet, depuis quelques jours, les rapatriés du Gorgol subissent les menaces de destruction des clôtures pour champs et pour réserves pastorales, réalisées par la défunte ANAIR à leur profit.



Ainsi, 23 clôtures, pour une superficie de 1 120 ha dédiée à la culture sous pluie et 31 clôtures de réserves pastorales pour une superficie de 2 250 ha ont été réalisées sur l’ensemble de la zone d’accueil des rapatriés. Non seulement ces clôtures ont permis quelques récoltes, mais aussi le maintien du cheptel dans un état de santé et de production acceptables.



Ces clôtures ont été réalisées par une institution de l’Etat à savoir l’ANAIR pour les habitants des sites situés en dehors de la proximité du fleuve, pour compenser leur manque d’accès aux cultures irriguées.



Elles ne représentent évidemment qu’une réponse très faible, face aux besoins des rapatriés en matière d’activités productives.



D’ailleurs, c’est précisément pour « sécuriser » ces réalisations que l’ANAIR avait organisé les intéressés en coopératives agro- pastorales, sous la supervision du ministère chargé du développement rural.



En dépit de ces précautions, les autorités ont la fâcheuse intention d’arracher à ces pauvres rapatriés les maigres réalisations en leur possession.



Face à cette situation préoccupante, les militants et responsables des organisations membres du FONADH :



○ protestent énergiquement contre ces menaces de destruction ;



○ engagent les autorités à prendre les mesures adéquates en vue de sécuriser les clôtures en faveur des rapatriés ;



○ invitent les Mauritaniens épris de paix à exprimer une solidarité agissante en faveur de ces victimes.



○ prennent à témoin l’opinion publique nationale et internationale, pour tout développement non souhaitable de cette situation.



Fait à Nouakchott, le 31 Mars 2019



Le Secrétaire Exécutif



Mamadou Moctar Sarr









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité