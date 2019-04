Lâ€™ASC Police neutralisÃ©e par la lanterne rouge FC Deuz

RIM Sport - Le FC DEUZ et l'ASC POLICE n'ont pas réussi à se départager, samedi 30 mars 2019.



Les deux formations ont livré une partie équilibrée. Après avoir disputé 7 matches sans enregistré de points, les Vert et blanc ont su faire mieux cette fois-ci en tenant en échec la belle formation de la POLICE. Au classement, l'ASC POLICE est désormais reléguée à la huitième place suite à ce nul concédé face à la lanterne rouge FC DEUZ.



Les policiers comptent désormais (28 points+7).



Source : SD1M









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité