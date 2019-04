Interview du prÃ©sident de la fÃ©dÃ©ration Mauritanienne de Hand ball

Le Quotidien de Nouakchott - En marge de la journée internationale des femmes et en perspective du Challenge Trohy Women’s Cadettes et Juniors de Hand Ball de la zone 2 qui vient de s’ouvrir à Nouakchott et se poursuivra jusqu’au 4 Avril avec la participation du Mali, du Sénégal, du Cap-Vert, de la Guinée et de la Mauritanie (pays hôte) qui se déroule à la nouvelle maison des jeunes et à l’ISJS (ancienne maison des jeunes), nous avons rencontré le président de la fédération Mauritanienne de Hand ball monsieur Nagi Ould Ichidou qui a bien voulu répondre à nos questions.



Entretien :



Question : Qu’est-ce que le sport Mauritanien peut tirer de l’organisation de cette compétition ?



Réponse : Le sport Mauritanien ne peut qu'en sortir grandi en organisant une telle compétition internationale. Depuis le tournoi de 1984 (Cabral de la Zone II), il n'y a que le handball qui a fait honneur au pays. L'année dernière c’était pour le Challenge et cette année, c'est pour la première fois dans l'histoire de la Mauritanie qu'une compétition féminine internationale est organisée dans notre pays. Le symbole est très fort en ce mois de Mars qui vient de s’achever. Un mois qui fête la femme partout dans le Monde.



Question : Est-ce que vous avez reçu le soutien du Ministère de la Jeunesse et des Sports ?



Oui, nous avons reçu le soutien du Ministère de la jeunesse et des sports. C’est aussi, le meilleur des soutiens, un soutien moral nous ai venu directement de la ministre qui m’a appelé et a dépêché un de ses collaborateurs, un amoureux du sport pour lequel il a beaucoup contribué Mr le Directeur Diagana que je remercie chaleureusement. Tout comme celui du Wali par le biais de son proche collaborateur et du Hakem d’El Mina. Je tiens à remercier particulièrement, le ministère de la Jeunesse et des Sports pour l'appui logistique et les autorités qui ont fait plus que le nécessaire pour le bon déroulement de la compétition. Je pense au Wali de Nouakchott Sud, au Hakem d'El mina et au Commissariat d'El Mina. Enfin, je tiens à féliciter aussi tous les membres de la fédération qui ont et qui continue à ne ménager aucun effort pour la bonne réussite de cet évènement et la bonne image de notre cher pays.



