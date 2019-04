SÃ©curitÃ©/Riad : Arrestation de 3 cambrioleurs

Tawary - Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et dans le but de préserver les biens d’autrui, les services de la police au commissariat Riyad 2 relevant de la sureté de Nouakchott-Sud ont procédé à l’arrestation de 3 personnes, impliquées dans une affaire de constitution d’une bande de malfaiteurs, vol de l’intérieur des domiciles et usage de la drogue, rapporte une source.



Auparavant, les mêmes services avaient mené une enquête minutieuse basée sur l’exploitation d’informations reçues, dont le résultat a conduit à l’identification des suspects et leur arrestation.



En effet, cette opération s'est déroulée sous la supervision du commissaire de police de Riyad 2, selon la source.



Et notre source de préciser que dans la maison qu’occupait le gang, les enquêteurs ont trouvé des armes blanches, de la drogue et des objets volés.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité