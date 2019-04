Saharamédias - Le club tunisien « avenir de Gabès » a décidé unilatéralement de mettre fin au contrat qui le liait au joueur mauritanien Moulaye Khalil dit « Bessam » qui évoluait dans ses rangs depuis quelque temps.



Selon le site « KOORA » des sources locales mauritaniennes la direction du club a informé le joueur qu’il s’était dispensé de ses services pour le reste de la saison.



Cette rupture de contrat intervient près de trois mois avant les phases finales de la coupe d’Afrique des nations de football pour laquelle la Mauritanie s’est qualifiée pour la première fois de son histoire.



Bessam, dans un récent entretien avec la télévision, avait révélé avoir reçu des propositions de la part de certains clubs mais qu’il avait décidé de rester dans son club, à la demande de son président.



Bessam avait évolué dans des clubs de différents pays, notamment en Algérie, en Egypte, le Liban et la Libye mais aussi dans des clubs locaux mauritaniens.













