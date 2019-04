Les femmes de Tawassoul dÃ©noncent lâ€™usage des moyens de lâ€™Etat en faveur dâ€™un candidat (CommuniquÃ©)

Tawary - L’organisation des femmes de la réforme l’une des ailes tenaces du parti Rassemblement national pour la Réforme et le développement (Tawassoul) dénonce l’usage des moyens et biens de l’État à des fins privées et surtout en faveur de l'un des candidats à la présidentielle prochaine.



L'instance a rendu public un communiqué, mardi, à la fin des travaux d’une session ordinaire, tenue à Nouakchott, dans lequel elle lance un appel à l’ensemble des institutions de l’État à être justes par rapport à l'ensemble des candidats pour une meilleure transparence dans le jeu démocratique.



Elle accentue l'appel sur la non utilisation des biens publics et les moyens de l’État dans les élections. Les biens de l’État et du peuple mauritanien ne doivent en aucun cas être mis à la disposition d’un quelconque candidat, selon le communiqué.



« Nous demandons aux autorités de mettre fin aux pratiques qui pourraient nuire à la transparence du scrutin présidentiel », souligne le communiqué.



Les femmes de Tawassoul invitent le peuple mauritanien à opter pour un changement réel pour un lendemain meilleur, conclut le texte du communiqué.













