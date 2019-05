Mauritanie : le candidat Ghazouani a dÃ©signÃ© les staffs de sa campagne

Saharamédias - Le candidat aux prochaines élections présidentielles, Mohamed O. Ghazouani a désigné dimanche le staff de sa campagne, parmi lesquels des ministres actuels mais aussi d’anciens ministres.



Ci-dessous la composition de ce staff :



Président de la commission financière : Mohamed O. Abdel Fetah



Président de la commission de la logistique : Moctar O. Djay



Président de la commission des opérations électorales : Nani O. Chrougha



Présidente de la commission de communication : Djinda Mohamed El Moustapha Ball



Coordinateur national des initiatives : Habib O. Hemett



Directeur de cabinet : Mohamed Ahmed O. Mohamed Lemine.



Il a également procédé à la nomination d’un certain nombre de conseillers de la campagne.



Il s’agit de : Mohamed Mahmoud O. Ematt conseiller juridique



Mohamed Salem O. Merzoug conseiller politique



Coumba Ba responsable des relations extérieures



Thiam Diombar conseiller économique



Oumou El Vadli mint Sadek conseillère chargée des colonies



Saleh O. Dehmach conseiller à la communication



Les porte-paroles du candidat



Sidi O. Dowmane



Cheikh Ahmed O. Zahaf



Les chargés de mission :



Baba O. Sidi



Sangott Ousmane



Mohamed O. Bilal



Yahya O. Kebd



Mohyi Eddine Sidi Babe



Mohamed Radhi O. Nahah



Mohamed Vall O. El Yedali



Membres du pole juridique



H’Bib O. Djah



Cheikh O. Hindy



Malaïnine O. Khlifa



Vadily O. Raïss



Ali O. Mohamed Salem













