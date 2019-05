Un candidat Ã  la prÃ©sidentielle rend visite Ã  Boubacar Messaoud dans un hÃ´pital Ã  Paris

Tawary - Le candidat à l’élection présidentielle du 22 Juin prochain, Monsieur Sidi Mohamed Ould Boubacar s’est rendu au chevet de Boubacar Ould Messaoud dans un hôpital parisien, apprend-on d’une source proche du candidat.



Et lors d’un échange entre les deux hommes, Ould Boubacar, s’est enquis de l'état de santé du militant et président de l’ONG Sos esclaves. Au cours de cette visite, le candidat Ould Boubacar a souhaité au militant des droits de l’homme un prompt rétablissement et au retour au pays.



Nous rappelons que le président de l'ONG Sos Esclaves a été évacué à Paris pour des soins depuis quelques semaines.



On note que l’ancien premier ministre mauritanien et candidat à l’élection présidentielle prochaine avait quitté Nouakchott au courant de la semaine passée dans le cadre d’une tournée en France et dans quelques pays d’Europe.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité