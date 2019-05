For-Mauritanie rÃ©ussit Ã  rÃ©unir les reprÃ©sentants des six candidats pour une session de formation [PhotoReportage]

For-Mauritanie - La cinquième session de formation à la tenue des bureaux de vote et aux techniques électorales, organisée par l’Observatoire de For-Mauritania pour les Elections (For-Mauritania Election Watch), a été, cette semaine, entièrement réservée aux chargés des opérations électorales et aux représentants des candidats à la présidentielle.



Organisée dans les locaux de For-Mauritania à Nouakchott, cette cession fut prodiguée par le Professeur Mohamed Lemine DAHY, ancien ministre et spécialiste du droit constitutionnel.



Une vingtaine de stagiaires a bénéficié de cette formation qui était axée sur le rôle du représentant, ses droits, ses devoirs et son importance dans le dispositif requis pour l’organisation d’une élection libre et transparente.



Avec la cuvée de cette semaine, l’Observatoire de For-Mauritania pour les Elections aura formé une centaine de stagiaires dont une majorité d’observateurs.



L’ensemble de ces formations a été intégralement financées par les cotisations et contributions des membres et sympathisants de For-Mauritania et réalisé grâce à la générosité de personnalités telles les professeurs Mohamed Lemine Ould DAHY et BA Mamadou Abdoulaye.



Avec le lancement imminent de la campagne officielle, l’Observatoire de For-Mauritania pour les Elections intensifiera ses activités en multipliant les formations.



La campagne qui s’ouvre se doit d’être l’occasion, offerte par la République aux candidats qui briguent sa présidence, pour dialoguer avec les électeurs et leur présenter leur programme.



A ce propos, For-Mauritania, publiera, les jours qui viennent, la Charte d’Honneur qu’elle a soumise, depuis plusieurs semaines à la signature des candidats.



















La Commission de Communication

Nouakchott le 19 mai 2019









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité