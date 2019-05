VIDÃ‰O. BDA :

A l’annonce de l’investiture de Biram Dah ABEID, Samba Thiam, Ibrahima Moctar Sarr, Kane Hamidou Baba et Ballas étaient là.



Pour lui rendre la monnaie de sa pièce, Biram Dah ABEID avait fait pareil, à celle de Kane Hamidou Baba, candidat de la Coalition Vivre Ensemble. Mais, à l’arrivée, BDA n’est pas resté, à l'investiture de Kane Hamidou Baba. Depuis, les commentaires vont bon train. Que s’est-il réellement passé, ce jour-là ?



Biram Dah ABEID a été interpellé lundi 20 mai par CRIDEM sur cette affaire en marge de la cérémonie de présentation de son livre intitulé "Le candidat indépendant Biram Dah Abeid". Pour la première fois, il s’exprime sur cette affaire.



"Ce sont mes grands-frères. Je considère que Samba Thiam, Kane Hamidou Baba, Ibrahima Moctar Sarr et Ballas sont des personnes dignes d’être soutenues. Ce sont des personnes qui comptent dans l’engagement qui nous lient tous, et le contexte qui nous lient en tant qu’opposants. Je ne peux rien avoir d’autre dans le cœur sauf les soutenir", a précisé Biram Dah ABEID.



"Je ne vois aucun intérêt à critiquer ces gens qui luttent pour une cause noble et qui ne sont pas dans le pouvoir. Moi, mon adversaire, c’est le pouvoir, c’est le candidat du pouvoir, Mohamed Ould Ghazouani. Je dois concentrer mes forces sur le candidat du pouvoir pour l’empêcher encore de continuer la domination des Mauritaniens", a-t-il ajouté.



M.ABEID a souligné que son souci, c’est d’arriver à créer une nouvelle condition de vie de dignité pour les Mauritaniens.



