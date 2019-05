Mauritanie : Inauguration de lâ€™hÃ´pital de NÃ©ma

Saharamédias - Le président mauritanien Mohamed O. Abdel Aziz a inauguré lundi à Néma le centre hospitalier de la ville.



Une infrastructure construite sur une superficie de 17.237 M2 avec une enveloppe de 185. 805.000 nouvelles ouguiyas sur financement de l’état.



Ce centre compte un pavillon pour les urgences, un laboratoire pour les analyses, une pharmacie, un bloc opératoire, un pavillon pour les hospitalisations de la médecine générale, 6 pour la chirurgie, deux services de gynécologie et de pédiatrie, en plus de locaux administratifs et de services.



La capacité d’hospitalisation de ce centre est de 150 lits.



Dans la matinée du lundi, le président mauritanien avait inauguré à Kiffa un projet pour l’approvisionnement en eau potable de la ville depuis une localité située à 25 kilomètres au nord-ouest de la ville.













