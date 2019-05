Le mÃ©canisme national de prÃ©vention de la torture publie son premier rapport annuel

AMI - Le mécanisme national de prévention de la torture a tenu mardi à Nouakchott un point de presse à l'occasion de la publication du premier rapport annuel sur ses activités.



Le président du mécanisme, Dr Mohamed Lemine Ould Haless a tout d'abord salué les participants au point de presse, avant d'affirmer que le mécanisme est ouvert au milieu de la presse et qu'il désire en permanence informer l'opinion publique des efforts déployés pour lutter contre la torture.



Il s'est ensuite félicité de la ratification par la Mauritanie de la convention internationale de lutte contre la torture, ratification qui a conduit, a-t-il dit, à la création du mécanisme.



Il s'est aussi félicité des réalisations accomplies en ce qui concerne la réhabilitations des prisons, la création de centres de détention des mineurs et la prise en considération des recommandations issues du mécanisme à la suite des visites aux lieux de détention à l'intérieur du pays.



Pour sa part, Dr Mohamedou Ould Mohamed El Moctar, membre du mécanisme, a passé en revue le cadre juridique et institutionnel de prévention de la torture dans les différents lieux de détention du pays, aussi bien en ce qui concerne la dimension internationale (la convention internationale de lutte contre la torture et le protocole facultatif de la prévention de la torture, ratifiés par notre pays) qu'en ce qui concerne la formation, les missions et les garanties pour assurer l'indépendance du mécanisme.



Il a ensuite parlé du bilan général des activités du mécanisme durant la première année de son existence, aussi bien en ce qui concerne les sessions de formation que les ateliers de sensibilisation ou les activités extérieures du mécanisme.



Il a en outre présenté une évaluation générale des lieux de détention et des conditions des détenus à la lumière des critères internationaux et nationaux.



Il a enfin présenté une série de recommandations relatives à l'amélioration des conditions des détenus et des lieux de détention, rendant hommage, dans ce cadre, aux efforts déployés par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz et exprimant l'espoir des membres du mécanisme de voir les services compétents en la matière tirer profit de ses orientations.









